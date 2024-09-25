「天皇杯・準々決勝、横浜Ｍ５−１山口」（２５日、ニッパツ三ツ沢球技場）横浜Ｍが苦しみながらも山口を下して、２０１７年大会以来となる天皇杯での４強入りを果たした。前半１６分にＭＦ山根が右足を振り抜いてのミドルシュートを沈め、プロ３年目での初ゴールで先制点を奪う。だが、前半２３分に山口に同点とされると、同３６分にはＤＦジャンクルードが一発レッドカードで退場。その後、山口にも退場者が出て両チーム１