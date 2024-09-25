自民党総裁選（２７日投開票）が最終盤を迎え、三つどもえの争いを続ける石破茂・元幹事長、高市経済安全保障相、小泉進次郎・元環境相の３陣営は、国会議員票の争奪戦を激化させている。各議員への面会や電話での支持依頼だけでなく、一定規模の票を動かせる派閥領袖（りょうしゅう）らへの働きかけや、他陣営からの「引きはがし」も活発化している。高市陣営で選挙対策本部長を務める中曽根弘文・元外相は２５日、衆院議員会