福岡県警城南署は25日、福岡市城南区別府6丁目に住む女性の携帯電話に同日午後1時15分ごろ、自動音声の不審電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「オペレーターにつなぐので1番を押すように」と自動音声が流れ、女性が番号を押したところ男が出て「サイトの未払い料金がある。支払わないと強制解約となり、裁判所にも言う」などと言われた。