◇セ・リーグ広島1―3ヤクルト（2024年9月25日マツダ）ヤクルトが広島に競り勝ち、開幕から続いた敵地・マツダスタジアムでの連敗が9で止まった。“鬼門”だった広島でチームを今季初勝利に導いたのは、先発の高橋だ。「マウンドに立って（左）足を上げた時のバランスが凄く良かった。正しい綺麗なフォームで投げられた」と振り返るように、出力と制球のバランスをとりながら6回を5安打無失点に抑えた。打線も初回にオ