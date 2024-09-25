公明党の新代表への就任が決まっている石井幹事長は、自身の後任に西田選対委員長を充てる人事を固めたことが関係者への取材で分かりました。公明党は9月28日に党大会を開き、15年にわたって代表を務めた山口代表が退任し、唯一、代表選に立候補した石井幹事長の新代表への就任が正式に承認されます。関係者によりますと、石井氏は後任の幹事長に西田選対委員長を充てる人事を固めたということです。西田氏は2004年の参議院選挙に