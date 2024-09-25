経済協力開発機構＝OECDは25日、2024年の最新の経済見通しを発表し、世界全体の成長率が3.2％と予測。一方、日本はマイナス0.1％になると予測しています。経済協力開発機構＝OECDが25日に発表した経済見通しによりますと、インフレ率のさらなる低下と実質所得の改善、各国・地域での政策金利の引き下げ需要が下支えとなり、2024年の世界全体の成長率は3.2％になると予想されています。一方、日本については、今年1月から3月期がマ