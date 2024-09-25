藤沢市役所神奈川県藤沢市は２５日、水痘（水ぼうそう）の流行注意報を発令した。発令は２０１９年５月以来、５年４カ月ぶり。市保健予防課によると、市内１０カ所の定点医療機関で９月１６〜２２日の患者発生状況が１地点当たり１・３０人となり、注意報発令基準値（１人）を上回った。