廉価ブランド「CMF by Nothing」初のスマホ「CMF Phone 1」がいよいよ日本で9月26日より順次発売！Nothing Technologyは25日、東京・渋谷にあるイベントスペース「TRUNK (HOTEL) ROOM 212」にてこの秋発売の新製品の先行販売を2024年9月26日（木）18：00から20：00まで実施するとお知らせしています。合わせて同社が価格を抑えた廉価なサブブランドとして展開する「CMF by Nothing」における初のスマートフォン（スマホ）「CMF Pho