◇セ・リーグ巨人―DeNA（2024年9月25日横浜）巨人の大城卓三捕手（31）が25日のDeNA戦（横浜）でチームの全3安打中、一人で2安打を放って気を吐いた。5番に入り、4試合ぶり今季32度目のスタメンマスク。戸郷とは8月8日の広島戦（東京D）から8試合連続となる先発バッテリーとなった。相手先発右腕・ジャクソンに対し、2回の第1打席はワンバウンドするチェンジアップにバットが空を切り、3球三振。「5番・一塁」で先