20歳で日本代表デビューを飾った期待のホープが、『マッチアップしたい選手』に川崎フロンターレの先輩である三笘薫を指名。一方で、「止められる自信はもちろんないです」と苦笑いで回答し、笑いを誘った。【映像】少年時代の貴重写真も！高井幸大が語る日本代表9月22日の『ABEMAスポーツタイム』では、ワールドカップアジア最終予選で2連勝スタートとなった日本代表を特集。中でも中国代表戦でA代表デビューを飾った20歳の川