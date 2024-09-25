【天皇杯準々決勝】(ノエスタ)鹿島 0-3(前半0-1)神戸<得点者>[神]森岡亮太(15分)、佐々木大樹(83分)、井手口陽介(90分+7)<警告>[鹿]知念慶(40分)、名古新太郎(90分+3)[神]宮代大聖(65分)、岩波拓也(86分)主審:セサル・ラモス副審:野村修、堀越雅弘└過密日程の中ターンオーバー成功!神戸が8年ぶり復帰の森岡亮太弾などで難敵・鹿島に3発快勝!!5年ぶり4強進出