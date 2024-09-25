【J2第30節】(JITス)甲府 2-4(前半0-4)熊本<得点者>[甲]鳥海芳樹(67分)、三平和司(79分)[熊]石川大地(11分)、唐山翔自(19分)、松岡瑠夢(41分)、オウンゴール(45分+3)<警告>[甲]林田滉也(63分)主審:田中玲匡