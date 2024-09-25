俳優の山粼賢人さん（30）とボクシング・井上尚弥選手（31）が25日、時計ブランドのイベントに登場。山粼さんが世界スーパーバンタム級4団体統一王者である井上選手を相手に、ミット打ちに挑戦しました。2人が登場したのは『ウブロ 井上尚弥×山粼賢人 スペシャルトーク』です。イベントでは井上選手のレクチャーのもとミット打ちに挑戦した山粼さん。開始前には「井上選手と対峙（たいじ）するっていうの