女優の浅川梨奈（25）が25日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、小学生時代のあだ名を明かした。今回は「漫画が好きすぎる女が大集合」と題して放送され、ゲスト出演した浅川。「漫画好きすぎて失敗したこと」について聞かれ「小学生時代なんですけど、学校でのあだ名が“ボスゴリラ”だった」と明かした。このあだ名に共演者からは「え?」「なんで?」と驚く声があがった。浅川は「ちょっとヤ