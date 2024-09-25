どん底はいつまで…。４位・広島は２５日のヤクルト戦（マツダ）に１―３で惨敗。３位・ＤｅＮＡが巨人に勝利したため、ＣＳ圏内の３位とは１・５差に広げられた。先発・九里以下、投手陣は３失点と、３試合連続で３点以下と踏ん張りを見せたが、赤ヘル打線は１０安打を打ちながらも得点はわずか１点のみ。２回の二死満塁、６回一死満塁と、２度の満塁機に得点できなかったことが痛手となった。投打の歯車がかみ合わないチー