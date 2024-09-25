警視庁警備部災害対策課（以下、警視庁）が、パイプ椅子を使って簡易ベッドを作る方法について、Xの公式アカウントで紹介しています。警視庁は「以前のポストから、多くの『いいね！』をいただいたものをご紹介します」とXでコメントした上で、2018年9月11日の投稿を引用リポスト。この投稿では、パイプ椅子で簡易ベッドを作る方法について、次のように解説しています。（1）パイプ椅子を6個ほど並べる。（2）並べたパイプ椅子