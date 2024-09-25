◇天皇杯準々決勝鹿島0―3神戸（2024年9月25日ノエスタ）鹿島は敵地で神戸に0―3で完敗し、2年ぶりの4強入りを逃した。前半15分に守備の隙を突かれて先制を許し、終盤に失点を重ねた。ポポヴィッチ監督は低調だった前半を敗因に挙げ、「全ては前半、我々らしさを出せなかったこと。試合の大部分を決めてしまった」と総括。「慌てて蹴り出し、ロングボール一辺倒になった。ピッチの影響なのか、違ったところに要因があ