タレントの羽賀研二こと本名・當眞美喜男容疑者が、購入した不動産の差し押さえを逃れようとウソの登記をしたとして逮捕されました。逮捕されたのは、羽賀研二こと本名・當眞美喜男容疑者（63）と、山口組系弘道会傘下の暴力団組長・松山猛容疑者（69）ら7人です。警察によりますと、當眞容疑者らは去年5月、共謀して、當眞容疑者が所有する沖縄県北谷町の商業ビルと土地について、差し押さえから逃れるため、當眞容疑者が代表を務