茂木町の副町長が、４０代の男性職員にパワーハラスメントを複数回行っていたとして、町は２５日、副町長を２４日付けでけん責処分としたと発表しました。 茂木町生涯学習課の課長補佐の４０代の男性職員に、複数回パワハラをしたとして町は小崎正浩副町長をけん責処分としました。町によりますと、男性職員は総務課に勤務していたときの２０２０年６月から２０２４年１月に５回、小崎副町長から業務上の相談などで厳しい叱