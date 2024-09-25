◇パ・リーグ楽天3ー1日本ハム（2024年9月25日エスコンF）楽天は先発の藤井聖投手（27）が6回1失点の好投で今季11勝目をマーク。打線も初回に安田の2号3ランのリードを守り切って2連勝。この勝利で3位・ロッテに1ゲーム差に接近し、残り10試合で逆転クライマックスシリーズ（CS）を狙う。試合後、藤井は「自分らしく低めに集めることができて、なんとか粘りきれたのが良かったのと、（太田）光がうまくリードしてくれた