【ニューヨーク共同】25日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比1円02銭円安ドル高の1ドル＝144円20〜30銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1188〜98ドル、161円41〜51銭。米長期金利の上昇傾向を受け、日米の金利差が拡大するとの思惑から円売りドル買いが先行した。