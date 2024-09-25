「日本ハム１−３楽天」（２５日、エスコンフィールド）日本ハムの鍵谷陽平投手（３４）が、エスコンフィールドで引退試合に登板。試合後は引退セレモニーを行い、仲間の手で３度胴上げされた。花束贈呈には日本ハム時代に監督だった栗山英樹氏、昨季まで同僚の上沢直之も登場。セレモニーの最後には多くの関係者が球場の特大モニター越しにメッセージを送る中で、最後は鍵谷と同期入団のドジャース・大谷翔平投手が登場し、