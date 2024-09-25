巨人の戸郷翔征投手（２４）が２５日のＤｅＮＡ戦（横浜）に先発し７回１失点と好投も打線の援護に恵まれず０―１で敗戦。自身最多となる１３勝目は挙げられず今季８敗目を喫した。「最悪」のグラウンドコンディションに苦しめられた。初回こそ三者凡退に抑える好発進を見せたが、その後は強い雨風に襲われ、何度も足元を気にする様子を見せた。３回には一死三塁から佐野の内野ゴロの間に先制点となる１点を失い、悔しげな表情を