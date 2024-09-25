サッカー元日本代表MF中田英寿氏（47）が、現役時代からマネジメント契約を結ぶPR会社大手サニーサイドアップグループの執行役員エグゼクティブオフィサーに選任された。同社が25日に公式サイトで発表した。就任は10月1日付。同氏は、25日の取締役会での選任を受けて、同社の株主総会にサプライズで登場し、あいさつした。その中で「新たなチャレンジができるというのは非常に楽しみ」と期待感を口にした。中田氏は、サイドアップ