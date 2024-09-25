■プロ野球DeNA 1−0 巨人（25日・横浜スタジアム）DeNAは巨人に完封勝利を飾った。試合は3回裏、先頭の1番・梶原昂希（25）が右安打を放つなど1死三塁のチャンスを作ると3番・佐野恵太（29）の二ゴロの間に得点を挙げた。投げては先発・ジャクソン（28）が6回無失点の好投で7勝目。リリーフ陣も無失点リレーで繋ぎ1点リードを守り切った。この日から巨人との2連戦を横浜スタジアムで迎え、DeNAは試合前まで66勝64敗3分の貯金2で