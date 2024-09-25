ＤｅＮＡ１−０巨人（セ・リーグ＝２５日）――ＤｅＮＡが零封勝ち。三回に内野ゴロの間に挙げた１点を、継投で守り切った。ジャクソンは６回２安打の好投。巨人は打線が３安打で、戸郷を援護できなかった。◇ヤクルト３−１広島（セ・リーグ＝２５日）――ヤクルトは一回、オスナの適時打で先制。七回に代打・川端の適時打などで突き放し、マツダスタジアムで今季初勝利を挙げた。広島は３連敗で勝率５割に逆戻り。