25日、茨城県阿見町の二所ノ関部屋で大関昇進伝達式が行われた。新大関となった大の里は口上で「謹んで申し上げます。大関の地位を汚さぬよう唯一無二の力士を目指し相撲道に精進します」と決意を述べた。【写真を見る】【大相撲】大の里「唯一無二の力士に」昭和以降最速大関昇進で異例の“ちょんまげ大関”快挙のウラには父の教え大の里は秋場所で優勝し、初土俵から所要9場所と昭和以降最速で大関昇進を果たした。あまりの出