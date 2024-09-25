ワコールが手掛けるメンズアンダーウエアブランド｢WACOAL MEN(ワコールメン)｣は、デビュー35周年を迎えたDREAMS COME TRUEとコラボレーションをしたパンツを2024年10月1日(火)より発売します。このコラボレーション商品は、“笑顔の花を咲かせよう”をテーマにデザイン。性別や年齢を問わずに着用できるアイテムです。 デビュー35周年のDREAMS COME TRUE 価格:3,630円(税込)~