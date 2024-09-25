私（ミサコ）は60才。会社員の夫、テツオと2人で暮らしています。ひとり息子のユウトは現在35才。ある日「会ってもらいたい人がいる」と言われ、私はお相手の福田ユナさんとお会いしました。しかしユナさんの育った家庭環境はわが家とは違いすぎ、結婚に夢を見ているようなユウトにも覚悟があると思えません。夫は「結婚には反対だ」と言い放ち……。数日後、再び家にやってきたユウトは私たちに頭を下げて言いました。「ユナはど