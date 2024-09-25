トンボコープが、10月9日に新曲「daratto」を配信リリースする。 （関連：トンボコープ、数多のファンと夢を引き連れて次のステージへ結成2年初ワンマン公演を観て） 同情報は、本日開催された初のワンマンツアー『WORLD ILLUMINATION』高松公演にて発表されたもの。雪村（Vo/Gt）が作詞作曲を務めた今作は、どうにもならないことばかりを考えてしまい眠れない夜にフォーカスを当てて