20年ぶりに再始動した、B'zの松本孝弘さん率いるバンド・TMG （Tak Matsumoto Group）が全国ツアーの東京公演を23〜24日に開催。会場に集まった観客を盛り上げました。TMGは2004年に結成。松本さん、ボーカルを務めるMR.BIGのエリック・マーティンさん、ボーカル＆ベースを担当するNight Rangerのジャック・ブレイズさん、日米のロックスターによる3人組バンドです。9月19日から全国ツアー『TMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bull