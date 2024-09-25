「男子テニス、木下グループ・ジャパン・オープン」（２５日、有明コロシアム）ダブルス１回戦が行われ、６年ぶりに出場した元世界ランク４位の錦織圭（３４）＝ユニクロ＝は、今大会でプロ転向を果たした坂本怜（１８）＝ＩＭＧ＝と組んだダブルスで、第１シードで２４年全米オープン４強のナサニエル・ラモンズ、ジャクソン・ウィズロー組（米国）に７−６、４−６からの１０点先取制のマッチタイブレークを６−１０で落とし