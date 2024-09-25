パリ五輪柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏実（32＝SBC湘南美容クリニック）が25日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、大会前に必ず読む漫画を明かした。今回は「漫画が好きすぎる女が大集合」と題して放送され、ゲスト出演した角田が好きな漫画は川原正敏氏の「修羅の門」。特に印象に残っているセリフについて「私もやっぱり試合に行く時に“怖い”って思ったり、相手が強かったり、