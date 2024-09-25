やっぱり俺達やり直さねえ？うちの旦那がホストになってる!? 友人が偶然見つけたサイトに夫の画像が！／失踪した不倫夫がホストに転職してた…（1）家族3人の幸せな生活が夫の失踪で一変！真面目な教師だった夫は、1年半後なんとホストになっていた!?幸は教師の夫・秀夫と幼い娘の3人暮らし。ある日何気ない一言から、尊敬していた夫が突然モラハラ化して失踪。夫婦の貯金は持ち逃げするわ、不倫も発覚するわで、幸は幼い娘を抱え