米１０年債利回りは３．７６８％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:37）（%） 米2年債 3.541（+0.003） 米10年債3.768（+0.040） 米30年債4.120（+0.036） ドイツ2.179（+0.031） 英国3.964（+0.023） カナダ2.997（+0.041） 豪州3.908（+0.019） 日本0.805（-0.004） ※米債以外は10年物