ドル円のピボットは１４３．８５円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:45現在） ドル円 現値144.21高値144.44安値142.91 146.33ハイブレイク 145.38抵抗2 144.80抵抗1 143.85ピボット 143.27支持1 142.32支持2 141.74ローブレイク ユーロ円 現値161.45高値161.67安値159.87 163.92ハイブレイク 162.80抵抗2 162.12抵抗1 161.00ピボット 160.32支持1