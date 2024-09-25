◇パ・リーグ日本ハム1ー3楽天（2024年9月25日エスコン）日本ハムは25日、楽天戦の試合終了後に鍵谷陽平投手（34）の引退セレモニーを実施した。スペシャル映像では中央大学時代の先輩であるロッテ・澤村拓一投手からサプライズビデオメッセージが流れた。試合後の引退セレモニーでは、最初に鍵谷のこれまでの足跡をまとめた映像が球場に流れた。その後、花束贈呈後に鍵谷がファンにメッセージを送ると、球場では再びス