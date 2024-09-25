平野紫耀さん（27）、神宮寺勇太さん（26）、岸優太さん（28）からなるグループ・Number_iが、24日発表の『オリコンデイリーデジタルシングルランキング』でトップ5を独占。さらにトップ10に8作がランクインしました。23日配信の楽曲『透明になりたい』が0.4万ダウンロードで1位を獲得。続く2位には『GOAT』、3位に『Recipe』、4位に『INZM』、そして5位には『Bye 24/7』とトップ5を独占しました。さらに、9月23日付の『オリコンデ