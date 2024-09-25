10月2日(水)「上田と女が吠える夜」経済を回しまくる女と1円でも節約したい女VS佐藤大樹 物価の高騰が続く昨今…1円でもお金を切り詰めたい“節約家さん”お構いなしにお金を使って経済を回しまくる“浪費家さん”両極端な女性たちの驚愕エピソード炸裂祭り！▼空港で室井滋を襲った加水分解事件！▼松本伊代の最近の目標は「パパのお金を使い切る事！」▼高城れには「〇〇お持ち帰り姿」で週刊誌デビュー▼＝LOVE郄松