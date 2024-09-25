台湾メディアの中国新聞網は24日、「日本から来た指差し確認が命を救うことになる」との記事を掲載した。記事は、今月22日に台中市でバスが歩行者をはねて死亡させる事件があったことに言及し、「台湾の『歩行者の地獄』の悪名が再び言及されることになった」と指摘。一方で、「大台北地区（台北都市圏）ではバスが道を曲がる時、運転手が人差し指を左右前方に向けているのを見たことがあるだろう。これが安全を確保する指差し確認