中国では、温かく甘いミルクティーは秋に最適な飲み物とされています。しかし、ミルクティーを長期的に飲むことには潜在的な危険性もあります。中国東部の浙江省杭州市に住む中学2年生の小柳さん（13歳、仮名）はミルクティーを好んで飲んでいますが、思いも寄らなかったのは、これが原因で歯が深刻な酸蝕症になってしまいました。「ストレスがたまると飲みたくなるし、飲んでいると楽しいし、元気も出る」と小柳さんはミルクティ