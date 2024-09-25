Image: Apple／アップルいわく「写真アプリ史上最大の再設計」と聞いてはいたけど、ここまで変わるとは iOS 18入れたら急に写真アプリが使いにくくなって死んでません？「いいなって思えたiOS 18新機能｣4選」の末尾でもチラッと触れましたが、新しい写真アプリ、評判最悪です。アップルのAI、Apple Intelligence導入を見越して全写真を1ページに収めるリデザイン。そのコンセプトはわかるん