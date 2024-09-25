元衆院議員でタレントの杉村太蔵（45）が25日、TOKYOMX「バラいろダンディ」（月〜金曜後9・00）に生出演。疑惑告発文書問題を巡る知事不信任決議が19日に兵庫県議会で可決され、10日以内の辞職・失職か議会解散を迫られている斎藤元彦知事（46）の今後について言及した。番組内ではパワハラ、おねだりなど数々の疑惑が取り沙汰された斎藤知事が不信任案可決後、関西圏を中心にテレビ番組に出演していることを取り上げた。