◇パ・リーグソフトバンク2―0西武（2024年9月25日みずほPayPayドーム）ソフトバンクが、プロ野球史上6度目となる「継投ノーヒットノーラン」を惜しくも逃した。先発・スチュワートが5回77球を投げて無安打無失点。勝利投手の権利を手にしてマウンドを降りると、6回からは和田、又吉、杉山がそれぞれ1イニングを無安打に抑えた。2点リードの9回にマウンドに上がったのはオスナ。守護神は2死を奪ったが、昨季までソフト