全国１１１の活火山について、政府の「火山調査研究推進本部」（火山本部）は２５日、火山活動の評価結果を公表した。火山活動に変化がみられる焼岳（長野・岐阜県境）や岩手山（岩手県）、この１年で噴火した桜島（鹿児島県）など計８火山を重点的に調査研究する火山として選定した。火山本部の火山調査委員会が同日開かれ、各機関の観測データなどを元に、火山本部として初めて、各火山の活動の現状を評価した。重点評価の対