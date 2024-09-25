日本相撲協会は２５日、東京・両国国技館で大相撲九州場所（１１月１０日初日・福岡国際センター）の番付編成会議を開き、十両昇進力士を決めた。安青錦（安治川）はウクライナ出身としては２人目の関取となった。昨年秋場所の初土俵から所要７場所での新十両は、年６場所制となった１９５８年以降初土俵では５位のスピード出世（付け出し除く）だ。都内の部屋で会見した２０歳の安青錦は「自分でも速いと思います」と話した上