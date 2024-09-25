◇パ・リーグ西武0―2ソフトバンク（2024年9月25日みずほペイペイドーム）西武先発の隅田が7回8安打2失点、127球の熱投も援護なく3年連続の10敗目。4回2死山川にフォークを左翼席に運ばれる先制ソロを許浴び「山川さんが一枚上だった」。自身初の2桁勝利がかかる次戦のラスト登板に向け「先制点を与えず、チームが勝てる投球をしたい」と見据えた。打線はソフトバンク投手陣に9回2死まで無安打も野村大がオスナから左中