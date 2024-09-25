石川県の能登地方を襲った記録的豪雨では、25日も懸命の捜索が続きました。今回の豪雨では仮設住宅も浸水し、再び住まいを失った人がいます。能登地震の時にも建設された、名古屋工業大学の北川啓介教授考案の「インスタントハウス」が再び注目されています。 ■中学3年生ら未だ4人が行方不明…懸命の捜索続く輪島市 中学3年生の喜三翼音さん(14)ら4人が行方不明となっている輪島市久手川町では、名古屋市消防局など