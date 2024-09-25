中国国慶節の旅行予約ピーク伝統文化や秋景色が目玉北京中軸線の東側にある天壇公園を訪れた観光客。（7月19日撮影、北京＝新華社記者/鞠煥宗）【新華社北京9月25日】国慶節の大型連休（10月1日〜7日）をひかえた中国で、旅行予約がピークを迎え、「国慶節はどこへ行く」が検索の急上昇ワードとなっている。複数の旅行サイトのデータからは、国慶節連休の予約は長期旅行が中心で、各地の伝統文化や秋景色が人々の関心を引き付