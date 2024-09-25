おととし1月、神戸市内にある病院で当時6歳の女の子が上半身裸の状態をスマホで盗撮していたとして、神戸市の中学校教員の49歳男が逮捕されました。児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されたのは、神戸市立湊川中学校の教員・乾智広容疑者（49）です。警察によりますと、乾容疑者は2022年1月4日午後4時ごろ、神戸市内にある病院の待合室で、上半身が裸の状態で上着を羽織った当時6歳の女の子の様子をスマホで密かに